AK Parti'li Kurtulmuş: Bu gösteri, Avrupa için alarm zilidir

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kimsenin başka birinin kutsalına açıkça aleni hakaret etme hakkı; demokratik bir hak olamaz. Bu gösteri, Avrupa için bir alarm zilidir" dedi.

Samsun'da bir otelde gazetecilere konuşan Numan Kurtulmuş, İsveçli aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki göstererek, "Maalesef epey bir süredir Türkiye'nin güçlü Türkiye olmasından rahatsız olan bazı çevrelerin, Türkiye düşmanlarına karşı sırtlarını sıvazlayarak, Avrupa'da özellikle bazı yerlerde gösteri yapmasına zemin hazırladıklarını PKK'sından başka Türkiye düşmanı örgütlerine kadar onların önlerini açtıklarını hep beraber görüyor ve ibretle izliyoruz. Daha geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı'mıza İsveç'te maketini bir şekilde hakaret ederek Türkiye'yi, Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret eden terör örgütüne ne yazık ki; İsveç makamları seyirci kaldı. Hatta seyirci kalacakları bilindiği için terör grupları da çok pervasızca bu eylemleri yapabildi" dedi.

Gösterinin güvenlik önlemleri arasında gerçekleşmesinin, ifade özgürlüğü olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "İsveç'teki faşist, ırkçı ve İslam düşmanı sözde bir siyasetçi, Kur'an-ı Kerim'i yakarak ve bunu yakacağını önceden söyleyerek bir gösteri yaptı. Bu herifin yaptığı bu gösterinin daha hazin olanı ise Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in; adi bir siyaset uğruna yakılmasına zemin hazırlamaları ve faşist iğrenç siyasetçiye, etrafına güvenlik çemberleri alarak, bu eylemi yapmalarına müsaade etmeleridir. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kimsenin başka birinin kutsalına açıkça aleni hakaret etme hakkı; demokratik bir hak olamaz. Yoksa dünya yaşanabilir bir yer olmaktan çıkar. Herkes karşısındaki inançlara düşmanlık yapar. Dolayısıyla altını çizerek söylüyorum; bu gösteri, Avrupa için bir alarm zilidir" diye konuştu.'BÖYLE GİDERSE NATO'YA GİRMESİ ONAYLANMAYACAK'"Eğer böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu saldırı bir kere daha gösteriyor ki; maalesef İsveç, teröre destek vermekten vazgeçmediğini bir şekilde gösteriyor. Türkiye, sözüne sadık bir ülkedir. Çok mu zor? PKK'nın ya da FETÖ'nün teröristleri Türkiye'ye teslim etmek. Bunların kim olduklarını gayet iyi biliyorlar. Terör örgütlerinin hem de seçime az bir süre kala Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptığı saldırıları önlemek çok mu zordur? Öyle görülüyor ki; bir tarafta masada, bizle müzakere ederken; diğer taraftan terörle olan yakın arkadaşlıklarını da asla sonlandırmak istemiyorlar. Çok açıktır; eğer böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte İsveç'ten imzaladıkları yükümlülükleri yerine getirmesini bekleyecektir."