AK Parti'li Kılıç: "Gezi ayaklanmalarından bir kahramanlık destanı çıkmaz" - Haberler

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AK Parti'li Kılıç: "Gezi ayaklanmalarından bir kahramanlık destanı çıkmaz"

AA - Aynur Ekiz - Politika
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AK Parti'li Kılıç: 'Gezi ayaklanmalarından bir kahramanlık destanı çıkmaz'

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Ne kadar överlerse övsünler, Gezi ayaklanmalarından kendilerine bir kahramanlık destanı çıkmaz." dedi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Ne kadar överlerse övsünler, Gezi ayaklanmalarından kendilerine bir kahramanlık destanı çıkmaz." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partileri ve muhalif medya tarafından Gezi Parkı olayları sırasında eşi görülmemiş bir vandalizm örneği yaşandığını söyledi.

Bu olayların hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarını durdurmak, Türkiye'ye ayar vermek olduğunu dile getiren Kılıç, "Başaramadılar ve başaramayacaklar. Ne kadar överlerse övsünler, Gezi ayaklanmalarından kendilerine bir kahramanlık destanı çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Yunanistan'ın dış politikada, özellikle Türkiye ile ilişkilerinde barışçıl çözümlere odaklanmasının kendi menfaatine olacağını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını koruyacak güce ve kudrete sahiptir. Yabancı odakların dolduruşuyla hareket eden komşularımızın bu gerçeği iyice kavraması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

AA / Aynur Ekiz - Politika

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