AK Parti'li Keşir: 'CHP Genel Başkanı'nın söylemi muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" açıklamalarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı'nın söylemi muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir her şeyden önce." dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Keşir, CHP'nin "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi" ile konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "anayasa değişikliği" teklifini değerlendirdi.

Konuyu herkesin yakından takip ettiğini dile getiren Keşir, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı'nın söylemi muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir her şeyden önce. Bir muhafazakar kadın ve Kadın Kolları Başkanı olarak söylüyorum bunu. Bütün tarihi geçmişi sayın Cumhurbaşkanımız ortaya döktü. Bunların hiçbiri olmamış sayarak, 'pardon, özür dilerim' diyerek, gece yarısı bir söylemle, aksine ertesi gün verdikleri metin de son derece kısıtlayıcı, daraltıcı bir metin. O anlamda samimilerse, bir nedamet gösteriyorlarsa, anayasa değişikliğiyle bunu tam güvence altına almak partimizin bu anlamdaki en önemli önerisi olacak. O anlamda göreceğiz samimiyetlerini de. Tıpkı helalleşme gibi içi doldurulmamış, üzerine düşünülmemiş sadece ajans hareketli bunlar."