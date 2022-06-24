AK Parti'li Kaya: Yaşlılar için harekete geçeceğiz

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, "Dünyada 167 ülke içinde yaşlı nüfus olarak 68'inci sıradayız. Yaşlanan bir Türkiye var. Bunu sağlıklı yönetmemiz lazım. Dünya uygulamalarını inceleyerek en iyi örnekleri alarak bizde de uygulamayı hedefliyoruz. Biz özellikle sağlıklı yaşlanmayla ilgili neler yapılmasını tespit ettikten sonra uygulama konusunda da yaşlılar için harekete geçeceğiz" dedi.

TBMM'de 2 ay önce yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları ve yaşamaları muhtemelen sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, komisyonun çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Komisyonun çalışma süresi içinde 14 bakanlık, 50'ye yakın sivil toplum kuruluşu ve 20'ye yakın da uzman dinleyeceklerini belirten Kaya, Türkiye'de yaşlılar konusunda bir farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayarak, "Yıllar geçtikçe dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı oranı artıyor. Türkiye 2080 yılında yaklaşık her 4 kişiden birinin yaşlı, yani 65 yaşın üstünde olacağı öngörülüyor. Yüzde 25'leri aşacağı söyleniyor. Biz çalışmalarımızı 2 bölümde sürdüreceğiz. Birincisi dinlemek. Kurumları dinliyoruz, dinlerken bazı tespitleri paylaştığımızda hemen uygulamaya geçildiğini söyleyebilirim. İkincisi de yerinde gidip görerek incelemek. Hem özel sektörü hem de kamuya bağlı kurumlarımızın uygulamalarını yerinde görmek, incelemek. Dünya örneklerini uygulamalarını inceliyoruz. İyi örnekleri alarak uygulamayı hedefliyoruz. Biz gençlik, spor ve aileyi nasıl önemsiyorsak, artık bir yaşlı gerçeğimiz var ve bunu da önemsememiz gerekiyor. Amacımız, Türkiye'nin yaşlılara bakış açısını değiştirmek" diye konuştu.