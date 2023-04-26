AK Parti'li Kaya şoför esnafını ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, esnafa desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaya, yaptığı açıklamada İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası ve İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasını ziyaret ettiğini belirtti.

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayları Şebnem Bursalı, Ömür Şanlı ve Sait Başdaş'ın da katıldığı ziyaretlerde AK Partili adaylara ÖTV düzenlemesi nedeniyle şoförler teşekkür etti.

Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarları koruyucu tedbirler aldıklarını kaydeden Kaya, hibe ve desteklerle, düşük faizli kredi imkanlarıyla esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Kaya, CHP'nin esnaf diye bir derdi olmadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"İşte gördünüz, İzmir'de esnaf camiasının temsilcisi olan Sayın Zekeriya Mutlu'ya ne yaptılar. Söz verdiler, aday yapacağız dediler ve görevinden istifa ettirdiler. Listeler açıklandı, Sayın Mutlu buhar olup uçmuş. Adeta kullanıp çöpe attılar. Bu yapılan her şeyden önce esnafa ayıptır. Listelerinde hiçbir esnafa yer vermediler."

Esnafa desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekleyen Kaya, Gıda Çarşısı'nda da ziyaretlerde bulundu.