AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştı"

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştığını belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, kurulduğu günden bu yana kadınlara, engellilere, yaşlılara, çocuklara, şehit yakınları ve gazilere yönelik koruma odaklı hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti hükümetlerinin, cinsiyet, etnik köken, inanç ya da dünya görüşü gözetmeksizin yurt genelindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Karahocagil, evde bakım hizmetinden yaşlı bakım hizmetine, sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden koruyucu aile hizmetlerine varıncaya kadar birçok önemli projeye imza attığını aktardı.

Türkiye'nin özellikle koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştığının altını çizen Karahocagil, şunları kaydetti:

"2002 yılında 515 çocuk, koruyucu aile hizmetinden yararlanırken, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' projesi kapsamında 2022 Şubat ayı sonu itibarıyla 7 bin 57 çocuk, aile ilgisi, sevgisi ve şefkati ile büyümektedir. Devlet olarak yarının geleceği, yetişkin bireyi, iş insanının annesi babası olacak çocuklarımızın ilgiyle büyümesi onların en tabii hakkıdır."

Karahocagil, Bakanlığın, faaliyetleri kapsamında bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için 1 milyar 260 milyon lira destekte bulunduğunu, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri ile 144 bin çocuk için 236 milyon lira ödeme gerçekleştirdiğini ifade etti.