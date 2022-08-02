AK Parti'li Karahocagil, TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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AK Parti'li Karahocagil, TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti'li Karahocagil, TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda dün olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kuruluna CHP'li 13, İYİ Partili 9 ve HDP'li hiçbir milletvekilinin katılmadığını belirterek "Şov geri tepmiştir.

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AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda dün olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kuruluna CHP'li 13, İYİ Partili 9 ve HDP'li hiçbir milletvekilinin katılmadığını belirterek "Şov geri tepmiştir." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulunun, yeter sayı bulunamadığı için toplanamamasını değerlendirdi.

CHP'nin dün şov yapmak ve sağlık çalışanlarını kandırabilmek için Meclisi toplantıya çağırdığını dile getiren Karahocagil, "Cumhurbaşkanımız dünyanın gündemi tahıl koridorunun açılabilmesi, çoğu ülkenin açlıkla karşı karşıya kalmasını önlemek için imza atarken CHP'li vekiller kendi şovlarına inanmamış olacaklar ki CHP'li 13 vekil, İYİ Partili 9 vekil, HDP'li hiçbir vekil katılmamış, şov geri tepmiştir." diye konuştu.

Dünya devletlerinin, tahıl koridoru anlaşması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları yayımladığını söyleyen Karahocagil, "CHP'li kendi partilileri bir şovu dahi beceremeyen Kılıçdaroğlu'na tepki mesajları yayımladılar." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, İzmir Dikili'de vatandaşların 5 gündür su kesintileri nedeniyle mağdur olduğunu, kuyruklarda beklediğini de belirtti.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Aynur Ekiz - Politika

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