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AK Parti'li Karahocagil: "Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi"

Politika Haberleri

AK Parti'li Karahocagil: 'Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Son dönemde çokça artan adına 'şarkıcı, sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Son dönemde çokça artan adına 'şarkıcı, sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendi dalında hayranlık uyandıracak, göz kamaştıracak bir eser ortaya koyan kişilere "sanatçı" dendiğini söyledi.

Mustafa Levent Karahocagil, "Son dönemde çokça artan, adına "şarkıcı, sanatçı, tiyatrocu bile diyemeyeceğim zavallılar türedi. Sapık ve sapkın halleri, davranışları, konuşmaları ve paylaşımları ile gündemi meşgul ediyorlar. Bu kişilerin amaçları sanat icra etmek değil." dedi.

Sanatlarıyla gündemde kalamayınca, toplumda karşılık bulamayınca, çareyi dolaylı ve doğrudan milletin değerlerine, gelenek göreneklerine saldırmakta bulduklarını kaydeden Karahocagil, "Sapkınlıklarını yaymak adına da gösterilerinde LGBT bayrağı açıyor ve normalleştirme, meşrulaştırma adına propaganda yapıyorlar." diye konuştu.

Karahocagil, aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunlara karşı çalışmalar yapması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrıda bulundu.

Belediyelere de seslenen Karahocagil, "Tüm belediyelerimizden ricam, kurum ve kuruluşlarımızı aşağılayan, ülkeyi kutuplaştırmaya çalışan, toplum düzenini ve ahlakını bozan bu azgınların konser almalarına fırsat vermemeleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

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