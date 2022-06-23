AK Parti'li Karahocagil: 'Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu bozarız'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, bu seçimlerde de provokatörlerin meydanlara inip düzmece oyunlarla iftira atacaklarını belirterek "Bu ülkeyi enkaza çeviremeyeceksiniz, teröristlere istedikleri yerleri veremeyeceksiniz. Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu Allah'ın yardımı ve halkımızın desteğiyle bozarız." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı oynanan oyunların farkında olduklarını ifade etti.

Sorunun, Yunanistan'ın bu oyunu fark etmemesi veya bu oyunun gönüllü figüranlığını yapması olduğunu vurgulayan Karahocagil, "Tarih boyunca yanlışlarından ders çıkarmayan Yunanistan'ın başına geçmişte de gelen budur, şayet hatalarından ders çıkartmamaya devam ederse herkesin oyuncağı ve bağımsızlığını kaybeden bir ülke olarak varlığını koruma derdinde olmaya mahkum olacaktır." diye konuştu.

Bu seçimde de provokatörlerin meydanlara inip düzmece oyunlarla iftira atmaya, kendilerine zarar vermeye çalışacaklarını dile getiren Karahocagil, "Ama biz hazırlıklıyız. Bu ülkeyi enkaza çeviremeyeceksiniz, teröristlere istedikleri yerleri veremeyeceksiniz. Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu Allah'ın yardımı ve halkımızın desteği ile bozarız. Bundan şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, Mehmetçiğin büyük yardımcısı İHA ve SİHA'lar için gecesini gündüzüne katan Selçuk Bayraktar'a Türk halkının sahip çıktığını anlatarak "Onlar, terörist cenazelerinde, paçavra altında poz verirken, bizler de baba ocaklarına ateş düşmesin, analar ağlamasın diye topraklarımıza göz diken terör örgütlerinin korkulu rüyası yerli ve milli savunma silahlarını üretmeye, geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.