AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefete 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar" - Haberler

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AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefete 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar"

AA - Sinan Uslu - Politika
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AK Parti'li Karahocagil: 'Muhalefete 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Muhalefete 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Muhalefete 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'de sorun çözen, ülke lehine projeleri destekleyen ve halkının refahı için yatırımlara destek veren bir ana muhalefet partisi özelliğinin bulunmadığını söyledi.

"CHP'nin kendisinin sorun olduğunu" dile getiren Karahocagil, "CHP, yalanlarla iftiralarla dezenformasyonlarla iktidara gelebilme adına en tepesinden vekillerine kadar milleti kandırabilmek için akla hayale gelmeyen hileler, oyunlar oynanan bir parti." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Man Adası" davasında 489 bin lira tazminata mahkum edildiğini belirten Karahocagil, "Muhalefet, liderinden milletvekillerine, il başkanlarından belediye başkanlarına hatta masa arkadaşlarına kadar tümü yalanı o kadar kanıksamışlar ki kendi söyledikleri yalana 1 saat sonra gerçek gibi inanıyorlar. Bu yalanlara inanan kardeşlerimiz için tek diyeceğimiz laf, aklınızı başınıza alın. Bunlara 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar." ifadelerini kullandı.???????

AA / Sinan Uslu - Politika

Mustafa Levent Karahocagil Milletvekili AK Parti Amasya Politika Haberler

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