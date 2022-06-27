AK Parti'li Karahocagil: "Marmaris'teki yangın bahane edilerek hükümete saldırılar yapıldı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Karahocagil: "Marmaris'teki yangın bahane edilerek hükümete saldırılar yapıldı"

AA - Adem Balta - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti'li Karahocagil: 'Marmaris'teki yangın bahane edilerek hükümete saldırılar yapıldı'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Marmaris'teki orman yangını bahane edilerek, hükümete karşı sosyal medya üzerinden saldırılar yapıldığını söyledi.

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Marmaris'teki orman yangını bahane edilerek, hükümete karşı sosyal medya üzerinden saldırılar yapıldığını söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Marmaris'te çıkan orman yangınıyla mücadelede, 41 hava aracı ve 815 araçla, 2 bin 500 kişiden fazla personelin canla başla çalıştığını anlattı.

Ak Parti'li Karahocagil, şunları kaydetti:

"Halkımız ve devlet kurumları büyük bir özveri ve seferberlik ile yangınla mücadele ederken maalesef sel, deprem, yangın gibi afet olaylarını, terör saldırılarını kendi pis siyasetlerine alet etmek isteyen siyasetçiler de bu olaydan nemalanmak adına soluğu yangın bölgesinde almışlardır. Marmaris'teki yangını bahane ederek hükümete karşı sosyal medya üzerinden saldırılar yapıldı. Klavye delikanlılığı, klavye siyaseti yapanlar, her türlü yalan ve dolanı yaymak adına büyük bir gayret içerisine girdiler. Bunlar halkı hükümete karşı ayaklandırma peşindeler. Bunlar, terörist saldırılarını kendilerine görev addetmiş, asla Türkiye'nin iyiliğini istemeyen terör yapılanmalarıdır."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Adem Balta - Politika

AK Parti Marmaris Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title