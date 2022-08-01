AK Parti'li Karahocagil: 'Hükümetimizin başarıları rastlantı değildir'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "İnsanlığa, özellikle milletine hizmet etmekten başka bir gayesi olmayan hükümetimizin başarıları asla rastlantı değildir." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tahıl koridorunun oluşturulmasında Türkiye'nin küresel anlamda ne kadar önemli bir aktör olduğunu ispatladığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ortaya çıkardığı gıda krizinin, Türkiye'nin yoğun çabaları sonucu oluşturulan koridordan tahılın uluslararası pazara ulaştırılmasıyla çözüme kavuşturulacağını ifade eden Karahocagil, "Yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın önemi tüm dünya için gıda krizi olarak bilinen ve bir tehdit haline gelen tahıl sorununun çözümü için atılmış somut bir adımdır. Anlaşma kapsamında ilk gemi Ukrayna'dan hareket etti ve İstanbul üzerinden Lübnan'a geçecek." diye konuştu.

Karahocagil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin diplomasi zaferi olarak tarihteki yerini alacağını vurgulayarak, "İnsanlığa, özellikle milletine hizmet etmekten başka bir gayesi olmayan hükümetimizin başarıları asla rastlantı değildir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayalleri gerçeğe çeviren bir hükümet olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk." değerlendirmesini yaptı.