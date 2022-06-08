AK Parti'li Karahocagil: "Gelecek nesillere liderler eser, Kılıçdaroğlu palavra bırakıyor" - Haberler

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AK Parti'li Karahocagil: "Gelecek nesillere liderler eser, Kılıçdaroğlu palavra bırakıyor"

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
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AK Parti'li Karahocagil: 'Gelecek nesillere liderler eser, Kılıçdaroğlu palavra bırakıyor'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Gelecek nesillere liderler eser, Kılıçdaroğlu palavra bırakıyor.

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Gelecek nesillere liderler eser, Kılıçdaroğlu palavra bırakıyor." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin manipülasyondan, yalandan ve iftiradan başka bir şey üretemediğini; ülkeyi geliştirmek bir kenara dursun geriye götürme çabası içinde olduğunu söyledi.

Muhalefetin aynı zamanda ülkeyi dış güçlere şikayet etmeyi içine sindirdiğini belirten Karahocagil, " Türkiye'nin çıkarlarının nasıl savunulacağını bilmeyen bu zatı muhterem ve tayfası, PKK/YPG, FETÖ gibi terör yapıları ve uzantılarına kol kanat geriyor, Türkiye'de şehit kanının akmasına, ana babaların evlat hasretiyle yanmasına sebep olan yapıların boyunduruğuna girmek için büyük bir şevkle, istekle elinden geleni ardına koymuyorlar. AK Parti hükümeti olarak bu yandaşlara ve ülkeyi bölmeye çalışan bu yapılara asla taviz ve fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Karahocagil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi topyekun batırmanın peşinde olduğunu öne sürerek, "Gelecek nesillere liderler eser, Kılıçdaroğlu palavra bırakıyor. Ne acı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış politikasına da değinen Karahocagil, "Herkesin oyuncağı olan Yunanistan'a ne demeli? Şimdi de ABD askeri üssü haline geldi. Olmadı Miçotakis, ABD'ye ülkenin anahtarlarını da teslim etsin. ABD'nin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir. Ne yaparsanız yapın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için gerekli güce muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Türkiye Amasya Politika Haberler

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