AK Parti'li Karahocagil: "Erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Karahocagil: "Erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu"

AA - Sinan Uslu - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti'li Karahocagil: 'Erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu'

??????? AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "AK Parti hükümetleri olarak erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu.

??????? AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "AK Parti hükümetleri olarak erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 yaş grubunda 2002'de yüzde 11 olan okullaşma oranının, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 75,51'e, 4-5 yaşta ise yüzde 54,57'ye ulaştığını söyledi.

Okullaşma oranında tüm eğitim kademelerinde en büyük artışın okul öncesi eğitimde olduğunu dile getiren Karahocagil, bugün itibarıyla resmi ve özel eğitim kurumlarında yaklaşık 1 milyon 780 bin çocuğun eğitime devam ettiğini, 5 yaş okullaşma oranının ise yüzde 90'lara ulaştığını belirtti.

"AK Parti hükümetleri olarak erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu." diyen Karahocagil, her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlaması, bu eğitim kademesinde ailelere düşen maliyetin azaltılması ve okullaşma oranlarının artırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Karahocagil, AK Parti hükümeti olarak yalnızca okul öncesi eğitime ağırlık verilmediğini belirterek, "Kaliteli erken çocukluk eğitim hizmetlerinden başlayarak okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitime erişimin sağlanmasının yanı sıra eğitim hizmet kalitesinin ve toplumsal farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik projelerimiz ve çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.???????

AA / Sinan Uslu - Politika

Çocukluk AK Parti Amasya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title