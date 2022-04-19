AK Parti'li Karahocagil: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz" - Haberler

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AK Parti'li Karahocagil: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz"

AA - Adem Balta - Politika
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AK Parti'li Karahocagil: 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini söyledi.

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milli iradeyi yok etmeye ant içmiş örgütleri alaşağı ettikleri gibi şimdi de fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirtti.

Yaptıkları denetimlerle ekonomiye göz dikenlere karşı var güçleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Karahocagil, "Hayat pahalılığıyla mücadele ederken asıl önceliği vatandaşlarımızın iş sahibi olmasına veriyoruz. Dünya işsizlik tehdidi ile savaşırken bizler istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla hedeflerimize doğru adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz. İnşallah bu zorlu mücadeleyi de başarıyla neticelendirerek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz." diye konuştu.

AA / Adem Balta - Politika

Mustafa Levent Karahocagil, Milletvekili, AK Parti, Amasya, Politika, Haberler

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