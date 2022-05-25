AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Haberler

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Bu kişiyi biz kale almıyoruz, milletimin çoğunluğu da almıyor ama kale alıp inananlara ne demeli? Öyle bir güruh türüyor ki hep beraber suya düşmüş, yılana sarılır gibi yalana sarılıyorlar." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresindeki konuşmasına ilişkin, "Gözümüzün içine baka baka ikili oynuyor bu Miço. Sizin karın ağrınız Kıbrıs. Kusura bakmayın, söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Atalarımızın yaptığı gibi elimizden geleni arkamıza koymaz, canımız pahasına da olsa bir avuç toprak vermeyiz." diye konuştu.

CHP'nin İstanbul mitinginde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiğini belirten Karahocagil, "altılı masa kardeşliğinde" ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair olumlu bir yaklaşım dahi olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamadaki iddialarına da değinen Karahocagil, "Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına kaçacakmış. Bu yalanı, bu uydurma haberi ekranın karşısına geçip yüzü zerre kızarmadan, sesi milim titremeden açıklayabiliyor. Bu kişiyi biz kale almıyoruz, milletimin çoğunluğu da almıyor ama kale alıp inananlara ne demeli? Öyle bir güruh türüyor ki hep beraber suya düşmüş, yılana sarılır gibi yalana sarılıyorlar." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gaziantep'te ilk mitingini gerçekleştirdiğini hatırlatan Karahocagil, "Kendisi altılı masa dışında başka partiler ile iş birliği yapabileceğini belirtmiş. O zaman şunu söyleyebilirim; altılı masa kardeşliği için 'Öküz öldü, ortaklık bitti' herhalde. Günü kurtarmak adına yapılan bir şov, bir gövde gösterisiydi zaten." değerlendirmesinde bulundu. ???????