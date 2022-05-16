AK Parti'li Karahocagil: 'CHP'lilerin çoğu, Kaftancıoğlu'nun çizdiği imajdan rahatsız'

İSTANBUL (AA) - Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "CHP'lilerin büyük bir çoğunluğu ile diğer ittifak partileri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çizdiği imajdan ve Genel Başkan'ın ona sahip çıkmasından rahatsızlık duyuyor." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından partisinin tüm milletvekillerini İstanbul'a çağırdığını anımsattı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına rağmen katılımın fazla olmadığını söyleyen Karahocagil, "CHP'lilerin büyük bir çoğunluğu ile diğer ittifak partileri, Kaftancıoğlu'nun çizdiği imajdan ve Genel Başkan'ın ona sahip çıkmasından rahatsızlık duyuyorlar." ifadesini kullandı.

Karahocagil, Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "Seni tanıyor ve biliyoruz. Ülkeye bir şeyler kazandırmak, ülke sorunları ile dertlenmek değil derdin. Zaten eylemlerin ve attığın tweetler ile insanları irrite ediyorsun. Siyasi hayatın sona erdi ve layık olmadığın o koltuktan kalkacak, o makamdan ineceksin." diye konuştu.

Amasya'ya yapılan yatırımlara da değinen Karahocagil, AK Parti hükümetleri döneminde Amasya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 346 milyon liranın üzerinde harcama gerçekleştirildiğini kaydetti.