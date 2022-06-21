AK Parti'li Karahocagil, CHP'li Tanrıkulu'nu Selçuk Bayraktar'a yönelik açıklamalarından dolayı kınadı

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Selçuk Bayraktar'a yönelik sözlerine ilişkin, "Selçuk Bayraktar'ı yargılayacak vatan hainlerini asıl bu millet öyle bir yargılar ki sadece kendine değil tüm etrafına zarar verir." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM çatısı altında bulunan, Atatürk'ün kurduğu partide milletvekilliği yapan ama milletten aldığı yetkiyi milletin aleyhine kullanan, vatan haini PKK terör örgütüne tek laf etmeyip bu hainleri bertaraf eden İHA'lara, SİHA'lara ve savunma sanayisi araçlarını üreten, tarihte, gelecekte isminden onurla, gururla bahsedilecek olan Selçuk Bayraktar'a laf söyleyen CHP'li Tanrıkulu'nu esefle kınadığını söyledi.

Karahocagil, şunları kaydetti:

"İHA'lardan, SİHA'lardan, uzun ve kısa menzilli füzelerden, füze fırlatma rampalarından, savunma sanayisinin milli olması adına üretilen tüm araçlardan Yunan korksun, ürksün, ABD'si, Rum'u, Fransız'ı, İngiliz'i korksun, ürksün çünkü onlar güçten anlar, onlar silahtan anlar, ürker, çekinirler. Sana ne oluyor bre Türkiye Cumhuriyeti milletvekili. Yanlış mı tanıyoruz, yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Selçuk Bayraktar'ı yargılayacak vatan hainlerini asıl bu millet öyle bir yargılar ki sadece kendine değil tüm etrafına zarar verir."