AK Parti'li Karahocagil: "100 yılın işini 20 yıla sığdırdık" - Haberler

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "100 yılın işini 20 yıla sığdırdık." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, iktidara ilk geldiği 2002 yılında millete ne söz verdiyse yapma gayretinde olduğunu söyledi.

Son 20 yılda yapılan hizmetlerin herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Karahocagil, "100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Türk insanının yaşam standardını Avrupalı'dan daha üst seviyelere çıkaran eserler ortada. Bizlere, Türk gençliğine hedef koyan büyük lider, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ile elbette onur duyacağız, gurur duyacağız." diye konuştu.

AK Parti'li Karahocagil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarının manipülasyondan başka bir şey olmadığını, mesnetsiz iddialarının geçmişte olduğu gibi yine boşa düşeceğini belirtti.

Erdoğan önderliğindeki AK Parti'nin 20 yılda girdiği 15 seçimin 15'ini de kazandığının altını çizen Karahocagil, "Sayın Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanımız kaybetme noktasında senin gibi rekorlar kitabına girmedi, senin gibi yüzlerce yalanı, yüzlerce iftirası da yokken neden kaçsın? E-muhtıra, AK Parti'yi kapatma davası, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık polis, yargı kumpası ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimlerine milletiyle beraber karşı koyan, dış mihrakların desteklediği vatan hainlerine her an karşılık vermiş, tüm oyunları boşa çıkarmış, Türkiye'yi baştan ayağa yenilemiş bir lidere yine 'kaçacak' denmesi deli saçmasından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.