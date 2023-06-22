AK Parti'li Karaaslan: Türkiye Yüzyılı sürdürülebilirliğin ve verimliliğin yüzyılı olacak

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, parti genel merkezinde partisinin kadın milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Karaaslan, Türkiye'nin en çevreci partisinin AK Parti olduğunu belirterek, '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma' devrimiyle ülkemizin önünde yeni ufuklar açıyoruz. Türkiye Yüzyılı sürdürülebilirliğin ve verimliliğin yüzyılı olacak. Bu dönemde en önemli önceliklerimizden ve hassasiyetlerimizden biri çevre olacak

Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, " Türkiye Yüzyılı sürdürülebilirliğin ve verimliliğin yüzyılı olacak. Bu dönemde en önemli önceliklerimizden ve hassasiyetlerimizden biri çevre olacak" dedi.

Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, parti genel merkezinde partisinin kadın milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğüne başlatılan 'sıfır atık' ve 'iklim değişikliği' konularında sunum gerçekleştirdi. Karaaslan, Türkiye'nin en çevreci partisinin AK Parti olduğunu belirterek, "Konu sıfır atık olunca sadece söylemlerimizi değil eylemlerimizle de sadece teoride değil pratikte de uygulamalarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Çevre ve iklim meselesi dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer almakta. Ülkelerin iklim krizi ve iklim krizinin neden olduğu afetler başta olmak üzere bütün zararlar için ciddi önlemler aldığı, kuraklık riskinin yeryüzünü tehdit ettiği, iklim dengesinin bozulması nedeniyle aşırı hava olaylarının afetlere dönüştüğü, hayat kaynağımız olan suyun yetersizliğinin dünyanın bir bölümünü derinden etkilemeye başladığı, iklim değişikliği nedeniyle evini, şehrini, ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların hızla arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada artık ülkeler ve uluslararası toplum bu konuyu daha fazla göz ardı edemez" ifadelerini kullandı.

İnsanın tabiatın hakimi olamayacağını aktaran Karaaslan, "Partimizin çevre politikalarının ortaya konulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları kadim kültürümüzden aldığımız tezle anlamlandırıyoruz. Dünyayı kirleten ülkelerden biri olmadığımız, tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen; küresel işbirliklerinin, uluslararası anlaşmaların paydaşı olarak çevreyi, politikalarımızın merkezine alan, çevre ve kalkınmanın birbirine alternatifi olmadığını, aksine birbirlerini daha da güçlendirdiğine inanan, sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle yoluna devam eden bir iktidar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma' devrimiyle ülkemizin önünde yeni ufuklar açıyoruz. Türkiye Yüzyılı sürdürülebilirliğin ve verimliliğin yüzyılı olacak. Bu dönemde en önemli önceliklerimizden ve hassasiyetlerimizden biri çevre olacak" diye konuştu.