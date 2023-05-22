AK Parti'li Karaaslan, Samsun'un 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

19 Mayıs ilçesinde esnafla görüşen Karaaslan, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun yapılacağını hatırlattı.

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Meclis'te milletvekili çoğunluğunu aldığına işaret eden Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aldığı 49,52'lik oy oranıyla zaten ikinci turda da kazandığını göstermiş oldu. Ama rehavete kapılmadan bizler ve teşkilattaki arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını ve yapılan çalışmaları vatandaşlarımıza iletiyorlar. Ülkemizin ikinci yüz yılında vatandaşlarımızın yetkiyi tekrar Cumhurbaşkanı'mıza vereceğinden şüphemiz yoktur." dedi.

Karaaslan daha sonra Atakum ilçesinde Kamalı Mahallesi'nde kadınlarla buluştu, esnaf ziyaretlerinin ardından Endülüs Kitabevi'nde gençlerle bir araya geldi.

Karaaslan, kentteki temasları kapsamında son olarak Çerkes Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Karaaslan'a, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir, AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Fatma Karakartal ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek eşlik etti.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023