AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Milletimiz bize duyduğu güveni 14 Mayıs'ta sandığa giderek ve iradesini en güçlü şekilde ortaya koyarak gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Milletimiz bize duyduğu güveni 14 Mayıs'ta sandığa giderek ve iradesini en güçlü şekilde ortaya koyarak gösterdi. Kazanan milletimiz, kaybeden ise milletin hassasiyetlerine saygı duymayanlarla, milli ve manevi değerlerimizi tahrip etmeye çalışanlarla yol yürüyenler oldu." dedi.

Samsun'da vatandaşlarla bir araya gelen Karaaslan, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde verilen destek dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardında yeniden çok güçlü şekilde cumhurbaşkanı seçileceğine inandıklarını vurgulayan Karaaslan, "323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ettik. Milletimiz bize duyduğu güveni 14 Mayıs'ta sandığa giderek ve iradesini en güçlü şekilde ortaya koyarak gösterdi. Kazanan milletimiz, kaybeden ise milletin hassasiyetlerine saygı duymayanlarla, milli ve manevi değerlerimizi tahrip etmeye çalışanlarla yol yürüyenler oldu." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 14 Mayıs'taki seçim sonuçları belli olmadan muhalefet partilerin yaptığı açıklamaların milli iradeye saygısızlığın en net örneği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sonuçlar belli olduktan sonra da durum değişmedi. Muhalefet kanadı, beklediği neticeyi alamayınca eski alışkanlığını tekrar ederek seçmeni suçladı. Özellikle depremzedelere yönelik incitici söylemlerde bulunuldu. Adaylarına ve partilerine oy vermeyen vatandaşlarımıza en ağır hakaretlerde bulunmaktan utanç duymadılar. Muhalefet, her seçimden sonra milleti suçlamayı alışkanlık haline getirdi. Kısa süre önce deprem nedeniyle çok büyük acılar yaşayan depremzede vatandaşlarımız bir de bu kesimin insafsız saldırılarına maruz kaldı. Milletimiz her zaman olduğu gibi sandıkta gereken dersleri vermiştir, 28 Mayıs'ta bir kez daha verecektir."

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sahada uyumlu ve yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Karaaslan, "Milli iradenin en güçlü şekilde tecelli etmesi için bir aradayız. Bu birliktelikten çok büyük kuvvet doğacaktır. Ulaşabildiğimiz kadar çok kişiye ulaşarak sandığa gitmelerini sağlayacağız ve asla rehavete geçit vermeyeceğiz. 28 Mayıs'a giderken, 'Doğru adamla yola devam' diyoruz. 'Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa' diyerek tüm vatandaşlarımızı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.