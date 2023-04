AK Parti'li Karaaslan Samsun'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Her alanda gelişme ve kalkınma için güven ve istikrar vazgeçilmezdir.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Her alanda gelişme ve kalkınma için güven ve istikrar vazgeçilmezdir. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'yi büyütmenin, kalkındırmanın, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline getirmenin gayreti içinde olduk." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Alaçam, Asarcık, Vezirköprü, Salıpazarı, Terme, Atakum, Havza ve Canik ilçelerinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Her zaman sahada, vatandaşlarla ve toplumun farklı kesimleriyle bir arada olduklarını belirten Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanı'mız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak bizler sadece seçim döneminde değil, her zaman vatandaşlarımızla bir arada olan, vatandaşlarımızın beklentilerini bilen ve ihtiyaçlarını karşılamanın gayretini taşıyan kadrolar olduk. Ülkemizin istikamet seçimi olarak gördüğümüz 14 Mayıs seçimlerine çok az süre kaldığı bugünlerde AK Parti teşkilatları olarak tüm kademelerimizdeki yol arkadaşlarımızla saha çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Gittiğimiz her ilçede, her mahallemizde hemşehrilerimizin ilgisini, desteğini ve heyecanını gördük. Milletimizin bu güvenine layık olabilmek için canla başla gayret göstermeyi sürdürüyoruz."

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye güven ve istikrarın 20 yıllık kazanımlarının devamını vadettiklerini işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Her alanda gelişme ve kalkınma için güven ve istikrar vazgeçilmezdir. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'yi büyütmenin, kalkındırmanın, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline getirmenin gayreti içinde olduk. Ekonomi, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda ülkemizin kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve tam bağımsızlık mücadelesi için tarihi adımlar attık."

Türkiye'de dokunulmadık hiçbir alan ve hiçbir hayat bırakmadıklarını söyleyen Karaaslan, "İhtiyaç sahibinden engellisine, öğrencisinden ev hanımına, emeklisinden çalışanına kadar herkesin yaşamına dokunan işler yaptık, yılların çözüm bekleyen sorunlarını çözdük, asırlık hayalleri gerçekleştirdik, milletimizin sesine kulak verdik. 85 milyon vatandaşımız için değer üretecek çalışmaları hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.