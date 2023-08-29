AK Parti'li Karaaslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayarak Anadolu'ya dalga dalga yayılan kurtuluş mücadelesinin 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Meydan Muharebesi ile zaferle neticelendiğini vurguladı.

Vatan toprakları üzerinde bağımsız yaşama iradesinin perçinlendiği Büyük Taarruz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Karaaslan, "İstiklal mücadelemizin zaferle sonuçlanmasıyla Anadolu'nun ezeli ve ebedi yurdumuz olduğu tescillenmiştir. 30 Ağustos, istiklal bayrağını yükselten milletimizin, karşısına çıkan engellere aldırmadan neleri başarabileceğinin en önemli örneklerinden biridir. 30 Ağustos, esaret karşısında cesareti, zorluklar karşısında dirayeti kuşanan milletimizin zaferidir. 30 Ağustos, sarsılmaz bir imanla hedeflerine sıkı sıkıya sarılan milletimizin geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, milletin her bir ferdinin, ülkenin bağımsızlığını hedef alarak, kutlu yürüyüşü sekteye uğratmak isteyenlere dün olduğu gibi bugün de gereken cevabı vermeye hazır olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023'te, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkacağımız, milletimizi asırlık hayalleri ve özlemleriyle buluşturacağımız, Türkiye'nin her alanda gücünü ve kararlılığını tüm dünyaya göstereceğimiz bir yıl olması için çalışıyoruz. Hak, adalet ve hürriyet davasıyla tarihin her döneminde destansı mücadeleler veren ve sayısız zafer kazanan milletimiz aynı ruh ve inançla bugün de yoluna devam etmektedir. Türkiye, tarihinden aldığı güçle aydınlık geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Başkomutan Meydan Savaşı'nın 101. yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."