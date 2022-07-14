AK Parti'li Karaaslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, millet iradesini yok sayan ve Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan hainlerin yıllardır kurduğu planın, Türk milletinin destansı direnişi karşısında bir gecede bozulduğunu vurgulayarak, zaferle neticelenen 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde hürriyetine, bayrağına, vatanına sahip çıkma pahasına canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, kahraman gazileri ise minnetle andığını belirtti.

15 Temmuz akşamı hainlere "dur" demek için Türk milletinin meydanları doldurduğunu anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Milletimi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum' çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanında caddeleri, sokakları dolduran, imanlı yüreğiyle hainlere karşı koyan milletimiz yediden yetmişe genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle ihanetin önünde set olmuş, şehadete cesaretle yürümüştür. Bu direniş dünyaya örnek teşkil etmiş, Türkiye aşkına bir olan yürekler omuz omuza durdukça bu milletin asla yenilmeyeceği 15 Temmuz'da görülmüştür. 15 Temmuz ihanet girişimini tüm detaylarıyla planlayanlar, Türk milletinin ülkesini, devletini ve Cumhurbaşkanını canı pahasına koruyacağını hesaba katmamışlardı. Hainleri zelil kılan, alçak emellerine ulaşmalarının önüne geçen irade, Cumhurbaşkanımızın milletimizle birlikte ortaya koyduğu kararlı duruştur."

Zihni ipotek altında olan, ruhunu ihanete teslim eden FETÖ'cü hainlerin alçak saldırıları karşısında cesaretle direnen, çıplak elleriyle tankları durduran, göğsünü kurşunlara siper eden Türk milletinin karanlık geceyi aydınlığa çevirdiğine işaret eden Karaaslan, "Hainlerin kirli planı o gece bozulmuş, ezanımızı dindirmek, ay yıldızlı şanlı bayrağımızı göklerden indirmek ve halkımıza boyunduruk vurmak isteyen darbeciler hüsrana uğramışlardır. Başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 81 ilimizde başlayan demokrasi nöbetleri de bu zaferin bir parçası olarak tarihe geçmiştir. Demokrasi nöbetleri, şehitlerimizin canlarıyla ve kanlarıyla vatan kıldığı bu topraklardaki yaşam hakkımıza, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere verdiğimiz güçlü bir mesajdır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 15 Temmuz'un demokrasiye ve milli iradeye inanan milyonların zaferi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milletimiz tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak vatan ortaklığında buluşmuş ve Türkiye'nin geçilmez olduğunu dünyaya 15 Temmuz'da bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz, onurlu bir şekilde hainlerin üzerine yürüyen Ömer Halisdemirlerin, memleket sevdasını tüm hayallerinin üstünde tutanların, ömrünün baharında şehadete koşan Halil İbrahim Yıldırımların, Abdullah Tayyip Olçokların, söz konusu Türkiye olunca hiç düşünmeden mücadele edenlerin zaferidir. Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanlarımızın, şehitlerimizin emanetine hakkıyla layık olabilmek için ülkemizi büyütmenin, kalkındırmanın, büyük hedefleriyle buluşturmanın gayretindeyiz. Devletimizin dirliğini, vatanımızın bütünlüğünü korumak, ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan çalışıyoruz. Bombalarla hedef alınan TBMM'nin tarihinde ikinci defa gazi olduğu 15 Temmuz'da Meclisimize sahip çıkma kararlılığımız, aziz milletimizi hiçbir tehdidin sindiremeyeceğinin bir nişanesi olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle canlarını vatan uğruna hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerini ebediyen koruyacaktır."