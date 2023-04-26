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AK Parti'li Kandemir: Santral törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır

AK Parti'li Kandemir: Santral törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır" dedi.

Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Erkan Kandemir AK Parti Politika Haberler

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