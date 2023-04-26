AK Parti'li Kandemir: Santral törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır" dedi.

Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.