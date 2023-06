AK Parti'li Kadın Milletvekilleri Çevre ve Sıfır Atık Konularını Görüştü

AK Parti'li kadın milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın başkanlığında düzenlenen "Kadın Milletvekilleri İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karaaslan, Türkiye Yüzyılı'nın, sürdürülebilirliğin ve verimliliğin de yüzyılı olduğunu, yeni dönemde en önemli önceliklerden birinin çevre olacağını belirtti.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının politika üretme sürecine 8 yıldır katkıda bulunduğunu anlatan Karaaslan, bugün de milletvekilleriyle özellikle iklim değişikliği, sıfır atık ve çevre konuları başta olmak üzere neler yapılabileceğinin görüşüleceğini bildirdi.

Karaaslan, çevre ve iklim meselesinin dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin dünya ve Türkiye genelinde görüldüğünü belirterek, kadınların çevre konusunda rolünün önemli olduğunu ve kadınların öncülüğünde başlayan her işin başarıyla sonuçlanacağına gönülden inandığını söyledi.

"Sıfır Atık projesi dünya markası haline geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 5 yıl önce başlatılan "Sıfır Atık" projesinin bir dünya markası haline geldiğini kaydeden Karaaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu aldığı kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmiştir. Türkiye'de geri kazanılan milyonlarca ton atık, ham maddeye dönüşmüş. 4 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiştir. Yine 164 bin bina ve yerleşkede 'sıfır atık' hareketi benimsenmiş. 19 milyon kişiye eğitimler verilmiş ve plastik poşet kullanımında yüzde 65'e yakın bir azalma sağlanmıştır. Yani yalnızca atık anlamında değil, zihinsel olarak da aslında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır."

"Yeni hedeflerle, fikirlerle, projelerle yola devam ediyoruz"

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "2053 Net-Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Kalkınma Devrimi" hedefleri kapsamında ülkenin önünde yeni ufuklar açtıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda sürdürülebilirliğin ve verimliliğin de yüzyılı. Bu dönemde en önemli önceliklerimizden ve hassasiyetlerimizden biri çevre olacak. 'Geleceğe Nefes' kampanyaları ile toprakla buluşan milyonlarca fidan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile 7 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazanacak olan İstanbul ve her şehrimizde her ilçemizde devam eden millet bahçelerimiz, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 55'i aşan yenilenebilir enerji yatırımlarımız, Antartika'daki Bilim Üssü'müzde devam eden çalışmalarımız, Togg başta olmak üzere sıfır emisyonlu, çevreci, çevre dostu, elektrikli ulaşım araçlarımız hızla ulusal çapta yaygınlaşıp küresel birer marka olmaya devam ederken, bizler her yeni gün, yeni hedeflerle, yeni fikirlerle, yeni projelerle yola devam ediyoruz."

Katılımları dolayısıyla kadın milletvekillerine teşekkür eden Karaaslan, "Birlikte yapacağımız çok iş var. Bugün bu ilk toplantıda birlikte fikirlerimizi, görüşlerimizi paylaşacağız ve yol haritamızı yeniden belirleyeceğiz. Ben inanıyorum ki Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğü elbet hepimiz için birer ilham kaynağı ama kadın milletvekilleri olarak da bu süreci bizler hem şehirlerimizde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birer rol model olarak üstleneceğiz ve en yüksek zirveye birlikte taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.?????