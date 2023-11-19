AK Parti'li Kabaktepe'den "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" etkinliği paylaşımı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" etkinliği kapsamında kültür merkezlerinin Gazze'de öldürülen çocuklar nedeniyle sessizliğe bürüneceğini belirterek, vatandaşları bu sessizliğe kulak vermeye davet etti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" etkinliği kapsamında kültür merkezlerinin Gazze'de öldürülen çocuklar nedeniyle sessizliğe bürüneceğini belirterek, vatandaşları bu sessizliğe kulak vermeye davet etti.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne dikkati çekmek amacıyla 20 Kasım-30 Aralık tarihlerinde İstanbul'daki AK Parti'li ilçe belediyelerince, "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlığıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili paylaşım yaptı.

İlçe belediyelerinin kültür merkezlerinde düzenlenecek etkinliklerin ilkinin yarın "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde yapılacağını ifade eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"İsrail'in vahşet listesine eklediği 'Şehit Çocuklar'ın soğukluğunu idrak edebilmek için belediyelerimizin 'çocuk cıvıltıları' ile dolması gereken kültür salonlarını sessizliğe büründürüyoruz. Batılı sözde çocuk hakları savunucularının kuru gürültülerine değil şehit çocukların avaz avaz sessizliklerine tanık oluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu sessizliğe kulak vermeye davet ediyorum."

Paylaşımda yer alan görselde ilki 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında belediyelere bağlı kültür merkezlerinin koltuklarında sadece Gazze'de şehit edilen çocukların isimlerinin yer alacağı belirtildi.

İzleyicilerin alınmayacağı salonlarda eş zamanlı olarak "Tay" adlı çizgi filmin gösterileceği kaydedildi.