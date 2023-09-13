AK Parti'li İnan, yarın başlayacak "Büyük AK Gençlik Kampı"na ilişkin konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yarın başlayacak Büyük AK Gençlik Kampı'na ilişkin, "2023 seçim zaferinden sonra ilk defa tüm Türkiye'deki gençlik teşkilatımızla, 900 küsur ilçe gençlik kolları başkanımızla bir araya geliyoruz.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yarın başlayacak Büyük AK Gençlik Kampı'na ilişkin, "2023 seçim zaferinden sonra ilk defa tüm Türkiye'deki gençlik teşkilatımızla, 900 küsur ilçe gençlik kolları başkanımızla bir araya geliyoruz." dedi.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Kızılcahamam'da başlayacak ve 17 Eylül Pazar günü sona erecek kampın en kapsamlı buluşmalardan biri olacağını, Edirne'nin Keşan ilçesinden Hakkari'nin Şemdinli ilçesine kadar tüm gençlik teşkilatının bir araya geleceğini belirtti.

"2023 seçim zaferinden sonra ilk defa tüm Türkiye'deki gençlik teşkilatımızla, 900 küsur ilçe gençlik kolları başkanımızla bir araya geliyoruz" diyen İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı, yeni hedef ve stratejilerin değerlendirileceği kampın, yerel seçimlere giderken çok önemli bir yeri olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğe yönelik her projede "AK Gençliği" öncü tuttuğunu kaydeden İnan, "Cumhurbaşkanımız, kamp aracılığıyla ve gençlik kollarımız aracılığıyla tüm Türkiye'deki gençlerimize gündemimizle ilgili çok önemli mesajlar verecektir." diye konuştu.

"Bu yıl üniversitelerde AK Gençlik rüzgarı esecek"

Yeni dönemde her kuşaktan gençleri AK Gençlik kadrolarında bir araya getirmek için yoğun çaba sarf edildiğini kaydeden İnan, özellikle üniversitelerde Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) teşkilatının bu yıl kampüslerde "AK Gençlik rüzgarı estireceğini" kaydetti.

Tüm üniversitelilerle hemhal olma amacı güdüldüğünü belirten İnan, gençlerin sosyalleşmesi ve her türlü milli ve manevi değeri kapsayan programlara duyulan ihtiyacın AK Parti Gençlik Kolları tarafından karşılanacağını söyledi.

"CHP'li belediyelerde son 5 yılda gençlere dair bir icraat göremedik"

AK Parti'nin yerel yönetimler partisi olduğunu vurgulayan İnan, şöyle konuştu:

"AK Parti bu zamana kadar girdiği tüm seçimlerde yerelden güç aldığı gibi gençlerden de güç aldı. Çünkü yerel yönetimler gençler için çok önemli bir yer tutuyor. Bir belediyenin sunduğu hizmet kalemleri gençlerin hayatını doğrudan etkiliyor. Biz maalesef CHP'li belediyelerin hiçbirinde son 5 senede gençlere dair yapılan bir kalem iş dahi göremedik. Bir tane icraat dahi göremedik. Ama AK Parti'li belediyelere bakın, gençlik müdürlüklerinden tutun açmış oldukları kütüphanelere, gençlik merkezlerinden tutun yapmış oldukları barınma ve burs imkanlarına kadar birçok alanda gençleri merkeze alan belediyecilik anlayışı var. Burada AK Parti'nin Mart 2024'teki seçimlerden güçlenerek çıkması, gençlere doğrudan daha güçlü bir şekilde hizmet götürme fırsatını bize sunacaktır."

Eyyüp Kadir İnan, "AK Gençliğin, LGBT ve türevleriyle mücadelede öncü pozisyonda" olduğunu kaydederek, "aile kurumunu korumak için bu gruplara karşı bir barikat olan AK Gençliğin elinden geleni yapacağını ve en güçlü barikat olmaya da devam edeceğini" söyledi.