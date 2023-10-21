AK Parti'li İnan, onarım ve tadilatı yapılan Sancak Camisini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Bayraklı ilçesinde onarım ve tadilat çalışmaları süren Sancak Camisinde incelemelerde bulundu.

İnan, İzmir programı kapsamında ziyaret ettiği Sancak Camisinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada seçim çalışmaları sırasında camiyi ziyaret ettiğini, cemaatin genel bir onarım talep ettiğini ifade eden İnan, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ileterek çalışma başlattığını anlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 5 milyon lira ödeneğiyle projeye başlandığını dile getiren İnan, şu bilgileri verdi:

"Camimizin genel tadilatı, ses düzeni, alarm ve yangın sistemi, avizeler, beton izolasyonu, boya badana, korkuluk ve saçaklık, tuvalet ve şadırvanların yenilenmesi ile tüm pasajın elektrik sistemini kapsayan genel bir onarım ve iyileştirme çalışmalarını yaptırdık.

Hiçbir belediye yetkilisi burada yıllarca cemaatimizin sorunlarını, şikayetlerini dinlemedi. Bu işleri belediyecilik anlayışıyla çözmek çok kolay. Ama onlar çözmeyince iş bize düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevlerden en önemlisi budur. İnşallah bu camide yaptıklarımız diğer mahallelerimizdeki sıkıntılarla ilgili yapacaklarımızın teminatıdır. Çay Mahallesi'ne hayırlı olsun."

Gazze'deki zulmün sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyük bir mücadele verildiğini de söyleyen İnan, "Bugün İsrail birçok defa savaş suçu işleyen bir devlet haline gelmiştir. Buradan çocukların paramparça olduğu, insanların adeta soykırıma uğradığı bir düzeni bir kez daha hemşerilerimizle birlikte lanetliyoruz." dedi.

Öte yandan İnan, 3 yıldır kapalı olan Kestane Pazarı Camisinin de Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla tekrar ibadete açılacağını sözlerine ekledi.