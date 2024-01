AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı: İzmirlilerden AK Parti ve Hamza Dağ'a bir dönem fırsat vermelerini istiyoruz

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "İzmirlilerden, AK Parti ve Hamza Dağ'a bir dönem fırsat vermelerini istiyoruz, çünkü bu şehrin biriken 25 senelik sıkıntılarını Cumhur İttifakı'nın adayı çözecektir." dedi.

İnan, yaptığı açıklamada, Hamza Dağ'ı, İzmirlilerin desteğiyle 31 Mart gecesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreceklerine inandıklarını ifade etti.

Dağ'ın, İzmir sokaklarından yetiştiğini belirten İnan, "Liyakatiyle, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, vefasıyla, gençliğiyle, enerjisiyle bu şehre çok büyük hizmetler kazandırmış bir isim. Her partiden, her kesimden, her görüşten hemşehrimizin başı sıkıştığında derdini anlattığı bir isim. ve en önemlisi de bu teşkilatların bağrından kopup gelmiş bir isim. İzmir onu tanıyor. İzmir onu seviyor. O da bu şehri, bu kenti, bu kentin mahallelerini, bu kentin sokaklarını, bu teşkilatları, ailesini nasıl tanıyorsa o şekilde tanıyor. Şimdi İzmir için kollarımızı sıvama vakti. Şimdi çalmadık kapı, girmedik gönül kalmayıncaya kadar çalışma vakti. Bizim İzmir'e sözümüz var. Bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş bir sözümüz var." diye konuştu.

İnan, önceki yerel seçimlerde de çok emek vermelerine rağmen seçim sonuçlarını gördüklerinde üzüldüklerini, her zaman eksikliği kendilerinde aradıklarını vurguladı.

İzmir'in çözülmesi gereken birçok sorununun olduğunu aktaran İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olur bu şehri 25 yıl geriye götürenlerden gelin kurtarın. Ne olur bu şehri sürekli kendini düşünenlerden kurtarın. Ne olur bu şehri sıkıntılardan, krizlerden, bu beceriksiz yöneticilerden kurtarın. Onca sıkıntı varken İzmir'i çantada keklik görerek pazarlık malzemesi yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Seçime 70 gün kaldı. Hala adayları belli değil. Çünkü kral çıplak. İzmir kendi adayını kendisi belirler. Kendi başkanını kendi seçer. İzmir, İstanbul'daki eş başkanlık yarışının uydusu asla olmaz. İzmirlilerden AK Parti ve Hamza Dağ'a bir dönem fırsat vermelerini istiyoruz, çünkü bu şehrin biriken 25 senelik sıkıntılarını Cumhur İttifakı'nın adayı çözecektir. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, şehrimiz için, aşk ile çalışmayı sabırsızlıkla bekleyen bu ekibe destek verin. Gelin hep birlikte İzmir'e yakışmayan problemleri, kentin gündeminden hep beraber çıkartalım. Önümüzdeki 5 senelik bu seçimsiz dönemde, İzmir'de yerelde eser siyasetiyle şehirlerimizi kalkındıralım."