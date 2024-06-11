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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Ödemiş'te muhtarlarla bir araya geldi

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Ödemiş ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Ödemiş ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ödemiş Öğretmenevi'ndeki toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen İnan, seçimsiz 4 senelik süreçte Ödemiş ve İzmir için kolları sıvayarak daha fazla çalışacaklarını belirtti.

İstanbul'dan Hakkari'ye, Edirne'den Samsun'a kadar Türkiye'nin gençliğiyle de ilgilendiklerini anlatan İnan, "Ödemişli gençlerin geleceği konusunda ne kadar tecrübemiz varsa size ve bu güzel ilçemize aktarmak istiyoruz. Burada yeniden AK Parti belediyeciliği ile birlikte, daha verimli işler yapalım diye çok hayal ettik ama olmadı. Vatandaşlarımızın tercihi başımızın üstünde. Bu konuda eksik varsa bizden yanadır. Eksiklerimizi tamamlayarak, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İnan, ilçenin eksiklerinin farkında olduklarını, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıkların da desteğiyle çok çalışacaklarını vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili ilçelerde ciddi mağduriyetler yaşandığını, istihdam politikaları nedeniyle belediyelerdeki bazı çalışanların mağdur edildiğini savundu.

İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP'li belediyeler bu akraba kayırmacılığının merkezi haline geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya koyduğu bir tavır var. Bunu da biz gençler olarak tebrik ediyoruz ama görülüyor ki aşağıda, belediyelerde bu durum dikkate alınmıyor ve birçok örneği ben sosyal medyada paylaşmış bulunmaktayım. Ödemiş, AK Parti'nin kalesi ve bu zamana kadar Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok yoğun destek verdiler. 31 Mart'ta biz kazanamadık ama hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Ödemiş'e hizmetler kazandırmayı, yeni yatırımlar oluşturmayı sürdüreceğiz. İzmir'imize daha hızlı bir şekilde tüm yatırım ve çözümlerimizi sunmak için kararlıyız."

Toplantının ardından İnan, çeşitli oda ve Ödemiş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

Eyyüp Kadir İnan Milletvekili AK Parti Gençlik Ödemiş İzmir Yerel Haberler Politika Haberler

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