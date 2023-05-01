AK Parti'li İnan'dan Kılıçdaroğlu'na yerli ve milli göndermesi

Bornova, Bayraklı, Çiğli ve Menemen ilçesinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştiren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir milletvekili aday listesinin Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti sırasında Pensilvanya'da eline tutuşturulduğunu ifade ederek "Yüzyılın tüm yalancıları toplayın, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin attığı yalan kadar yalan söyleyememişlerdir" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan; Bornova, Bayraklı, Çiğli ve Menemen ilçesinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği açılışlarda konuşma yapan Başkan İnan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin yalan üzerine kurulu olduğunu belirterek İzmir milletvekili aday listesini de eleştirdi. CHP'nin İzmir milletvekili aday listesinin Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti sırasında Pensilvanya'da eline tutuşturulduğunu ifade eden Başkan İnan, "Yüzyılın tüm yalancıları toplayın bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin attığı yalan kadar yalan söyleyememişlerdir" diye konuştu.

Başkan İduğ'a teşekkür, linç kampanyasını kınama

Güne, ilk olarak AK Parti Bornova Seçim Koordinasyon Merkezi açılışıyla başlayan Başkan İnan, Bornova Belediyesi CHP'li Başkanı Mustafa İduğ'un, mart ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremin ardından "Öyle bir hasar var ki, hiç bir şekilde yetişmek mümkün değil. İstediğiniz kadar arama kurtarma ekibi gönderin, yetişmezsiniz" sözlerine teşekkür etti. İnan, "Kahramanmaraş merkezli olan ve ülkemizi derinden acıya boğan depremden sonra birçok yardımlar yapıldı. Birçok belediyemiz, birçok sivil toplum kuruluşumuz bölgede hizmet etti. Tabii o hizmetler yapılırken, o dayanışma içerisinde olunurken, belediye başkanlarımız var güçleriyle mücadele ettiler. Süreç içerisinde Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ da devletimizin oradaki çalışmalarını, belediye başkanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmaları, ülkece kenetlendiğimiz oradaki o dayanışma tablosunu vurgulayacak bir konuşma yaptı. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Fakat milletçe kenetlenmemiz gereken o günlerde, kendi belediye başkanları yapmış olmasına rağmen muhalefet büyük bir linç kampanyası başlattı. Hakikati, doğruyu söyleyen kendilerinden dahi olsa bu linçi yapmaktan geri durmuyorlar. İşte karşımızda böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış var. Oradaki çalışmalarımızı depremzede vatandaşlarımız çok iyi görüyor. Bunu gören ve kenetlenme duygusu olan herkesin yanındayız, yapılan bu linç kültürünün de karşısındayız ve kınıyoruz" sözlerine yer verdi.

"14 Mayıs gecesi kirli rüyalarından uyanacaklar"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingini değerlendiren Başkan İnan, katılım sağlayan tüm partililere yürekten teşekkür ettiğini ve İzmir'de tarih ve destan yazıklarını ifade ederek "Önceki gün miting büyük İzmir mitingindeydik. Tarihi yazdık, destan yazdık. Allah hepinizden razı olsun. İzmir'den tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya öyle güçlü bir mesaj verdik ki, öylesine güzel bir tablo ortaya koyduk ki, 'İşte İzmir'deki AK Parti' dedik. Biz, 14 Mayıs'ın provasını yaptık. İnşallah mitingimizde yaptığımız gibi 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, Ankara genel merkezde o balkonda yüzbinlere haykıracak ve birileri de o kirli rüyalarından uyanacak" dedi.

"İzmir'in sokaklarını bile bilmiyorlar"

CHP İzmir'in milletvekili adaylarının ithal olduğunu, AK Parti listelerinin ise İzmir'in tüm ilçelerini sokak sokak bilen yerli ve milli isimlerden oluştuğunu da söyleyen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Mitingimizde Cumhurbaşkanımız, adaylarımızı takdim etti. Yerli ve milli, İzmir'i sokak sokak bilen, Çiğli'yi, Bayraklı'yı, Bornova'yı, Menemen'i bilen, İzmir'e katkı koyan, İzmir'e emek ortaya koyan milletvekili adaylarımızı takdim etti. Bugün ise onlar da toplanıyor. Biz özgürlüklerden yanayız, demokrasiden yanayız. Herkes propagandasını mitingini özgürce yapacak ve herkes de birbirine saygı duyacak. Onlar da adaylarını İzmirli hemşerilerimize takdim ettiler. Fakat aramızda bir fark var. Biz yerli ve milli, İzmir'i sokak sokak bilen adaylarımızı takdim ettik. Onlar ise Atatürk düşmanlarını, FETÖ aparatlarını, PKK yardakçılarını İzmirlilere gösterdi. Biz, onların İzmirlileri ne kadar çantada keklik gördüğünü biliyoruz. Bunun her seçimde itirazını ettik. Her seçimde bunu anlatmaya çalıştık. Fakat görünen o ki, bunlar şirazeden çıkmış. Liste başlarında Atatürk düşmanı var. İşte İçişleri Bakanı'mız açıkladı. Emniyetin içerisinde yeni paralel yapılanma kuran kişi, İzmir milletvekili adayı listesinde. Türk Silahlı Kuvvet Silahlı Kuvvetlerimize, askerimize iftira atanlar yine bunların listesinde" diye konuştu.

"Türkiye'nin muhalefeti de yerli ve milli olmalı"

Türkiye'nin muhalefetinin de yerli ve milli olması gerektiğini belirten İnan, "14 Mayıs seçimde bir seçim kazanmayacağız. Biz bu yerli ve milli olmayan terörün tahakkümü altına girmiş siyasetçileri tasfiye edeceğiz. Biz bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" ifadelerini kullandı. İnan, CHP'nin İzmir'deki yerel yönetimlerinin başlayıp da bitirdiği bir projelerinin bulunmadığını, 2024 yılındaki yerel seçimlerde kenttin AK belediyecilikle tanışacağını vurguladı. Menemen'deki seçim koordinasyon merkezi açılışında da konuşan İnan, Menemen'in ak belediyecilikle tanışmasının ardından hizmetlerin bir bir hayata geçmeye başladığını, projelerin yeni dönemde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bayraklı'da gençlerle patlamış mısır, kahve ve maç üçlüsü

İnan, son programını ise Bayraklı sahilinde gençlerle bir araya gelerek gerçekleştirdi. Onlarla birlikte Beşiktaş - Galatasaray derbi maçını izleyen İnan, gençlere kahve, çay ve patlamış mısır dağıtırken, kendisinin hazırlattığı fotoğraf karavanında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İnan, maç sonrası yaptığı konuşmasında ise 14 Mayıs seçimlerinde gençlere çok güvendiklerini, onlara daha iyi bir Türkiye hazırlamak için ara vermeden çalıştıklarını ifade etti. - İZMİR