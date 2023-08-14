AK Parti'li İnan'dan Bayraklı Şehir Hastanesi açıklaması

Ak Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Bayraklı Şehir Hastanesindeki tüm hazırlıkların tamamlandığını, kısa zamanda sağlık hizmetlerinin verilmeye başlanacağını bildirdi.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Furkan Katmerci ile birlikte Bayraklı Şehir Hastanesini ziyaret eden İnan, bölüm ve servisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İnan, yaptığı açıklamada, hastanenin tüm bölümlerini inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Son teknoloji tıbbi cihazlarla dolu dev bir sağlık kompleksi. Hastanemiz büyük bir bilim yuvasını ve dev bir laboratuvarı andırıyor. Ziyaretimizde hastanemizdeki tüm çalışmaların ve hazırlıkların bittiğini övünç duyarak gördük. Sayılı günler sonra hastanemiz İzmir'in hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

Bayraklı Şehir Hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e hizmetlerinin en güçlü simgesi olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Hastanemiz şehrimize gösterilen hürmetin ve değerin bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'en büyük hayalim' dediği şehir hastanelerinin en özelini İzmirlilerin hizmetine sunması bunun ispatıdır. Çok mutluyuz ki İzmirli hemşehrilerimiz sağlıkta devrim niteliğinde bir hizmete kavuşuyor. Kıymetli hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya ve en güzel eserlerle buluşması için çalışmaya devam edeceğiz."