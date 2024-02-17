AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: 'Türkiye Yüzyılı'na hazırım'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçtiğimiz 20 yılda bu ülke bütün altyapısıyla ayağa kalktı, 'Türkiye Yüzyılı'na hazırım' dedi." ifadesini kullandı.

İleri, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen mitingde, Trabzonlu olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Trabzonluların çalışkan, dürüst ve mücadeleci olduklarına işaret eden İleri, "Ama Trabzonlunun tersi de terstir. Bu milleti bölmeye çalışanlara, terörü destekleyenlere, teröriste 'terörist', FETÖ'ye 'FETÖ' diyemeyenlere, yüzünü içeriye, Anadolu'ya değil de dışarılara dönenlere Trabzon'un tersi terstir." dedi.

İleri, geçen mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok kritik bir seçim geçirdik. Allah'a bin şükürler olsun bu seçimde Trabzon'dan ve Türkiye'den bir ses yükseldi. O ses de şunu diyor, 'Bizi durduramazsınız. Bizim ilerlememizi, yürüyüşümüzü durduramazsınız. Biz kararlıyız. Biz hazırız ve Türkiye Yüzyılı geliyor.' O ses bunu söyledi. Bizler o seçimde kimlere karşı mücadele ettik? Bizler, yüzünü Anadolu'ya değil, dışarı dönenlere karşı mücadele ettik. Bizler, terörü kınayamayanlara karşı mücadele ettik. Bizler, yurt dışında çıkan dergilerin kapaklarına bakıp, o kapaklardan feyz alanlara karşı mücadele ettik. Bizler, 'Yaparız' değil, 'Yıkarız' diyenlere karşı mücadele ettik."

Ömer İleri, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçtiğimiz 20 yılda bu ülke bütün altyapısıyla ayağa kalktı, 'Türkiye Yüzyılı'na hazırım' dedi. Bunu, 15 Temmuz'u planlayan hainlere rağmen yaptı bu ülke. Bunu, her noktada, her fırsatta bizi bölmeye çalışanlara rağmen yaptı bu ülke. Bunu, Gezi olaylarını organize edenlere rağmen yaptı bu ülke. Biz kararlıyız ve biz hazırız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı başlattık. Bunu Togg'la, milli muharip uçakla, Gabar'da bulduğumuz petrolle, Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazla, uzaya gönderdiğimiz uydularla başlattık. Bizler hazırız ve kararlıyız. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Yüzyılı'nı bir kez daha Trabzon'da hep beraber ilan edeceğiz."

"Eser demek, hizmet demek AK Parti'dir"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, seçimlerde Trabzonluların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek vereceğine inandığını söyledi.

Hizmetin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Eser demek, hizmet demek AK Parti'dir. Eser demek, hizmet demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duran Trabzonlular, 31 Mart'ta en büyük gücü, en büyük sesi Trabzon'dan vereceğiz, hazır mısınız? Hep beraber tüm gücümüzle Trabzon'da sandıkları patlatacağız." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti'nin belediyecilik demek olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Yıllardır Trabzon'da AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdik, daha iyisini de vereceğiz ve 31 Mart'ta sizin bize vereceğiniz güçle birlikte inşallah hizmetin en iyisini sizlerle buluşturacağız. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta Trabzon'un gücünü bütün dünyaya gösterdiniz, inşallah 31 Mart'ta da bu sesimizi bütün dünya duyacak. Hep beraber, büyük, güçlü lider, dünya lideri Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz."

"Bizim işimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz her zaman milletimize hizmetkar olmaya aday olduk. Hiç bir zaman efendi olmak gözümüze gelmedi. 22 yıldır Türkiye'de büyük işler yapıldı. 20 milyar dolarlık ihracat rakamlarını, rekorlar kırarak 260 milyar dolarlara çıkardık. İnşallah kısa zamanda bunu 400 milyar dolara çıkaracağız. 3 Mayıs'ta Avrupa'nın en uzun tüneli, Zigana Tüneli'ni açtık. 1987 yılında yine Zigana Tüneli açılmıştı ama dağın tepesinde 1800 rakımda sadece 1800 metre uzunluğundaydı. Bakın işte büyük, güçlü Türkiye, 14,5 kilometre uzunluğuyla 2 tünel tam 29 kilometre uzunluğunda, Trabzon'u Gümüşhane'ye bağladık. İnşallah planlı yatırımlarımızla, planlı büyüyerek Trabzon'u Basra Körfezi'ne bağlayacağız. Büyük güçlü Türkiye için durmadan koşmaya devam edeceğiz."