AK Parti'li İleri, Samsun'da milli sporcularla buluştu - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Samsun'da Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli sporcularla bir araya geldi.

İleri, İlkadım Gençlik Merkezi'nde dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli sporcularla buluştu.

Bir milletin ve toplumun gelişmişliği incelendiğinde her alanda başarılı olduğunun görüldüğünü anlatan İleri, "Türkiye'nin de gelişmişliğini göstermesi için her alanda başarılı olmayı hedefliyoruz. Teknolojide, fende, siyasette, kültür ve sporda da başarı bekliyoruz. Çünkü bütün bu alanlardaki başarı hem altyapının hem yeteneğin hem de sistematik çalışmanın sonucudur. Spor da aynen böyle bir alan." dedi.

Bu anlamda bugün Samsun'da çok başarı sporcularla tanışma fırsatı bulduklarını belirten İleri, "Hakikaten Samsun'da spor alanındaki başarılarda bir kümelenme olduğunu görüyoruz. Bugün Avrupa, dünya şampiyonlarımız var ve hepsi de çok genç kardeşlerimiz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı spor tesisleri sayesinde, altyapı ve yetenek de birleştiğinde başarı geliyor." ifadesini kullandı.

İleri, Türkiye'nin son 20 yılda her alanda çok ciddi mesafe aldığına işaret ederek, "Sporda da aldı, kültürde de aldı, teknolojide de ve milli savunmada çok mesafe aldı. Bütün bunları bir bütün olarak görmek lazım. İnşallah ülke olarak ve millet olarak önümüz açık. Bu yürüyüşümüz devam edecek." diye konuştu.

Ziyaretlerde AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti İlkadım ilçe Başkanı Mücahit Erbin ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek de yer aldı.