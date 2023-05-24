AK Parti'li Hızal, belediye yetkililerinin muhtarları tehdit ettiğini iddia etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, "Oylar değişmezse hizmet yok." şeklinde ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oy çıkan köylerin muhtarlarını tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Özgür Hızal, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin 14 Mayıs'taki sonucu kabullenemediğini ve siyaseti farklı bir boyuta taşımaya çalıştığını iddia etti.

Muhtarların Büyükşehir Belediyesi yetkililerince aranıp tehdit edildiğini öne süren Özgür Hızal, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İzmir'imizin köylerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan teveccühü kabul edemedi. Köy muhtarlarını arayıp, 'Oylar değişmezse hizmet yok' diyor. Köylerdeki seçim sonuçlarını takip edeceklermiş. Sandıklardan tekrar Recep Tayyip Erdoğan çıkarsa o köylere destek vermeyeceklermiş. İzmirli hemşehrilerimiz bugüne kadar ne faydanızı gördü? Köylerimize ne hizmet götürdünüz de geri alacaksınız? Yokluğunuz, İzmir için sadece faydadır, varlığınız ise zaten engeldir."