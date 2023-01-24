AK Parti'li Güneş: 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme izin vererek İsveç yönetimi suç ortağı oldu'

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik "alçakça" eyleme izin veren İsveç yönetiminin de suç ortağı olduğunu söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik "alçakça" eyleme izin veren İsveç yönetiminin de suç ortağı olduğunu söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını, Dışişleri Bakanlığı yetkililerin tüm uyarılarına rağmen İsveç makamları tarafından eyleme izin verildiğini ve polis koruması altında söz konusu nefret suçunun işlendiğini söyledi.

İsveç'in tüm uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğinin altını çizen Güneş, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eyleme izin vererek İsveç yönetimi suç ortağı olmuştur. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu hakareti lanetliyorum. Türkiye'yi ve tüm İslam alemini hedef alan eylemlere izin veren İsveç makamlarını kınıyorum, kabul edilemez bu hatadan bir an evvel dönmeye davet ediyorum." dedi.

Türkiye ile NATO'da müttefik olmak isteyen İsveç'in, Türkiye aleyhine gösteri yapan terör örgütlerine izin verdiğini vurgulayan Güneş, İsveç'in terör örgütlerine para toplanmasına ve insan devşirilmesine göz yummasının ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesinin müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu kaydetti.

Güneş, "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, kutsal değerlerimize, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygısızlığın muhakkak bir karşılığı olmalıdır." ifadelerini kullandı.