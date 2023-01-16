AK Parti'li Güneş: 'Ali Babacan'ın sözlerini ülkem adına utanç verici olarak görüyorum'

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, İHA ve SİHA üreten BAYKAR firmasıyla ilgili sözlerini utanç verici olarak gördüğünü söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, İHA ve SİHA üreten BAYKAR firmasıyla ilgili sözlerini utanç verici olarak gördüğünü söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, BAYKAR'ın Türk milletinin bağrından çıkan bir şirket olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, İHA ve SİHA'ları parayla alamadığı dönemden bugün 27 ülkeye satar duruma geldiğini belirten Güneş, "Bugün neredeyse ABD, Çin ve İsrail ile yarışır durumuna gelen bir firma bizim için gurur kaynağıdır. Dolayısıyla Ali Babacan'ın sözlerini ülkem adına utanç verici olarak görüyorum." diye konuştu.

Necmettin Erbakan'ın kurduğu motor fabrikası ile Vecihi Hürkuş'un havacılık alanındaki projelerinin devam ettirilmediğini anlatan Güneş, "Bunlardan çok büyük dersler alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde geç de olsa atmış olduğumuz adımlar gurur vericidir. İHA'larımız, SİHA'larımız, KIZILELMA'mız ve savunma sanayinde ürettiğimiz milli silahlarımız bizim için gurur kaynağı olacaktır ve hiçbir güç bunların üretilmesine engel olamayacaktır." dedi.