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AK Parti'li Günaydın'dan CHP'ye eleştiri

AA - Ali Korkmaz - Politika
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AK Parti'li Günaydın'dan CHP'ye eleştiri

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, MHP yöneticisi olmadığı halde kendisini bu unvanla tanıtan esnaf ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüştüren CHP'li yöneticileri eleştirdi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, MHP yöneticisi olmadığı halde kendisini bu unvanla tanıtan esnaf ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüştüren CHP'li yöneticileri eleştirdi.

Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin "algı siyasetinin Torbalı'da bozulduğunu" savundu.

Günaydın, açıklamasında şöyle dedi:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili ve ilçe başkanı, genel başkanları ile esnafı telefonda görüştürüyorlar. 'CHP'ye oy verecek MHP'li yönetici' diye tanıttıkları esnaf, Kılıçdaroğlu'nu kandırıyor. Bir tane yalansız, hilesiz işleri yok. O kadar alıştılar ki yalana, dolana, herkesi Kılıçdaroğlu gibi kandırabileceklerini sanıyorlar. Bu millet sizden de yalanlarınızdan da bıktı. Her sözünüz yalan, her işiniz tezgah."

AA / Ali Korkmaz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Hisarcık Torbalı Politika Haberler

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