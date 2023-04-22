AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, Kemalpaşa'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ülkenin "teröre payanda olmuş siyasi partiler tarafından yönetilemeyeceğinin" gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Ak Parti'den İzmir milletvekili adayı olan İnan, partisinin Kemalpaşa İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti'nin Kemalpaşa'da bugüne kadar birçok hizmeti hayata geçirdiğini vurgulayan İnan, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kemalpaşa'da tarihi bir zafere imza atacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın adayının ve kadrolarının net olduğunu belirten İnan, vatandaşın 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'na büyük bir ders vereceğine inandığını kaydetti.

Eyyüp Kadir İnan, "Bunlara sadece seçim dersi değil, iki terör örgütünden oy alacağız diye bu memleketin tüm değerlerini ayak altına almanın da hesabını sormamız lazım." ifadelerini kullandı.

Milletvekili aday listelerinin de açıklandığını hatırlatan İnan, şöyle konuştu:

"2019'da Tunç Soyer'i yerel yönetimlerde belediye başkanı adayı yaptılar. O zaman da biz bazı şeylerden şüphelenmeye başlamıştık ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili listesi açıklandı, puzzlenin parçaları bir araya geldi ve ortaya bir fotoğraf çıktı. Bu fotoğrafı da bizim İzmirliler olarak 'Bunlar zaten böyle, bunların puanı da böyle' demememiz lazım. Bu memleketin teröre payanda olmuş siyasi partiler tarafından yönetilmeyeceğini, 14 Mayıs'ta hep beraber bunun dersini ve cevabını bunlara vermemiz lazım. Yoksa diğer türlü, bunlar gelir, terör destekçisini de FETÖ destekçilerini de başımıza aktör yapar."

Her zaman İzmir'in ve Kemalpaşa'nın "emrinde olduğunu" belirten İnan, vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı mitinge davet etti.

Bayramlaşma töreninin ardından İnan, esnafı ziyaret etti.