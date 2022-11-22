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AK Parti'li Eroğlu: "Yusufeli Barajı ve HES, ekonomimize yılda 5 milyar lira katkı sağlayacak"

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AK Parti'li Eroğlu: 'Yusufeli Barajı ve HES, ekonomimize yılda 5 milyar lira katkı sağlayacak'

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) ülke ekonomisine yılda 5 milyar lira katkı sağlayacağını belirtti.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin ( Hes ) ülke ekonomisine yılda 5 milyar lira katkı sağlayacağını belirtti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin Yusufeli Barajı ve Hes, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katılacağını anımsattı.

Eroğlu, AK Parti'nin son 20 yılda imza attığı önemli projelerden birinin de Yusufeli Barajı ve HES olduğuna işaret etti. Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı ve HES'in yapım aşamasının büyük kısmını takip ettiğini kaydetti.

Baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi için Yeniden Yerleşim Planı hazırlatıldığını anımsatan Eroğlu, "Geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilen yapılarıyla çok modern bir Yusufeli inşa edilmiştir. Mevcut Yusufeli ilçesi 750 dekarlık bir alana sahipken yeni Yusufeli ilçesi yerleşim alanı toplamda 1535 dekara çıkarılarak daha müreffeh ve yaşanılabilir bir ilçe oluşturulmaktadır." bilgisini verdi.

Barajın, dünyanın en yüksek 5'inci, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Yusufeli Barajı ve HES, ülke ekonomimize yılda 5 milyar lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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