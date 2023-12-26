AK Parti Milletvekili İsmail Erdem, İsveç'in NATO'ya girişine karşı olduğunu belirtti

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, " İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit edilmesinin tesadüf olmadığını belirten Erdem, "bunun arkasında İsrail, ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin tamamının olduğunu" söyledi.

Erdem, "Gazze'ye uzanan, aylardır soykırım yapan el, Kuzey Irak'ta bizim Mehmetçiğimize uzanan elle aynı." ifadesini kullandı.

Ak Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, terör saldırısıyla ilgili ortak bildiri yayımladığını anımsatan Erdem, CHP'nin bildiriye imza atmadığını hatırlattı. Erdem, "CHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimleri düşünerek bu hareketleri yapıyorsa yanılıyor. Ortada bir memleket meselesi var, parti meselesi yok." diye konuştu.

NATO'ya İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldüğünü anımsatan Erdem, yıllarca terör örgütünü besleyen kaynaklara bakıldığında, İsveç'in de bunlardan birisi olduğunu söyledi. Erdem, şöyle devam etti:

"İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO'ya girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu anki varlığı da sorgulanmalı."