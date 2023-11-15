AK Parti'li Erdem: "Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni anayasanın yapılması gerekir"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, içerik olarak net, yorumlara kapalı ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir anayasanın mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, içerik olarak net, yorumlara kapalı ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir anayasanın mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de sorunların kaynağının, 1960'tan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil anayasa çağrısına karşı muhalefetin henüz net bir tavır koyamadığını dile getiren Erdem, "Yamalı bohçaya dönüşmüş darbe anayasasından vazgeçip, tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, içerik olarak net, yorumlara kapalı ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni anayasa mutlaka yapılmalıdır. Türkiye hala 1982 darbe anayasasıyla yönetiliyor." dedi.

Hükümet sisteminin bile değiştiğini ancak Türkiye'nin aynı anayasa ile yola devam ettiğini dile getiren Erdem, "Zaten anayasa bütünlüğünü kaybetmiş, parçalı, yamalı bir bohça durumundadır." diye konuştu.