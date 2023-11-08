AK Parti'li Erdem: "ABD ve Batı, İsrail'e verdiği destekten dolayı insanlık suçunun faturasını ödeyecek"

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "ABD ve Batı, İsrail'e verdiği destekten dolayı insanlık suçunun faturasını ödeyecek." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in "büyük İsrail devletini oluşturmak için 75 yıldır Filistinlilere zulmettiğini, topraklarını işgal ettiğini söyledi.

İsrail'in yüzbinlerce masum Filistinli'yi vahşice katlettiğini dile getiren Erdem, "bir terör devleti" olarak nitelendirdiği İsrail'e destek veren Batılı devletlerin, soykırım suçunun ortağı olduklarını belirtti. Erdem, "Sözde medeni batı aleminin sahte yüzündeki makyajları bozulmuş gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır." dedi.

Ak Parti'li Erdem, siyonistlerin kendilerini efendi, insanlık alemini köle olarak gördüğünü ifade ederek "Dünya büyük bir yangına doğru gidiyor. Siyonistlere 'dur' demenin zamanı geldi de geçiyor. Eğer Batı alemi ve İslam dünyası birleşerek bu canavara 'dur' demezse 8 milyar insanlık alemine geçmiş olsun. Ey kana susamış siyonist alçaklar, çocukların ölümleri kıyamete kadar size dünyayı dar edecek; hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Siyonistlerin yeryüzünde sığınacak bir taş parçası dahi bulamayacağını söyleyen Erdem, "Tarih sayfalarından biraz nasiplenseniz bu haydutluğu yapamazsınız. Başta ABD ve Batı, İsrail'e verdiği destekten dolayı insanlık suçunun faturasını ödeyecek. Tarih ve insanlık bunun intikamını mutlaka alacak. Kim ki işgalci İsrail terör devletine destek oluyor, soykırım ve savaş suçunun ortağı olacak. Ey çifte standartçı Batı, uyan; uyanmamışsan bu canavar seni de boğacak. İslam coğrafyasında var alan devlet yönetimleri taht ve saltanat kaygısından uzaklaşarak bir ve beraberce bu vahşete iş işten geçmeden 'dur' demeli. Yoksa yarın çok geç olacak." ifadesini kullandı.

İsmail Erdem, işgalci terör devletinin şehit ettiği Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi, Filistin'e mücadelesinde başarılar diledi.