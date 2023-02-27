Ak Parti'li Elitaş: EYT çarşamba günü nihayete erer

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ilişkin, "Birinci sıradaki gündemimiz, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak. 4 maddelik kanun teklifi. Eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa yarın bitiririz, partilerin grup önerisi olursa da çarşamba günü EYT nihayete erer, diye düşünüyorum" dedi.

Ak Parti'li Mustafa Elitaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Meclis çalışmalarının yarın devam edeceğini belirterek, "Bizim depremin yaşandığı 10 vilayette eski ve yeni 100'den fazla milletvekilimiz vardı. Onların bu dönemde kaybettikleri yakınları oldu. Adıyaman milletvekilimiz, Yakup Taş kardeşimiz, yakınlarıyla birlikte hayatını kaybetti. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç beyin kardeşi ve 14'üncü dönem milletvekilimiz Sıktı Güvenç ve yakınlarını kaybettik. Dijital Mecraları Araştırma Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman; ablasını, eniştesini, kardeşini, yeğenlerini kaybetti. Tüm milletvekillerimiz, parti ayırt etmeden ifade ediyorum, bölgede olma mecburiyeti hissetti. Bunu siyasi parti grupları ile yaptığımız mutabakat çerçevesinde, çalışmalara 28 Şubat'a kadar ara vermiştik" diye konuştu.

Mustafa Elitaş, deprem nedeniyle AK Parti grubunun başlattığı yardım kampanyasını 3 Mart'a kadar uzattıklarını söyledi.