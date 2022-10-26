AK Parti'li Demir, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın protesto edilmesine tepki gösterdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin programında protesto edilmesinin tahammülsüzlük olduğunu söyledi.

Demir, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademesinin açılışında, ilk etabına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan tesisin geçmiş süreci hakkında konuşurken, hakarete uğradığını kaydetti.

Bu durumu şiddetle reddettiklerini dile getiren Demir, "Bu nasıl bir tahammülsüzlüktür, bu nasıl bir nezaketsizliktir? İlçe belediye başkanımızı davet ediyorsunuz, başkanımızın son derece düzgün, son derece aklı başında konuşmasını da reddediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Bir de helalleşmeden bahsediyorsunuz. Nasıl bir helalleşme mantığıdır bu?" diye konuştu.

CHP'nin 3,5 yılda İstanbul'da ne yaptığını soran Demir, "Bizim zamanımızda tıkır tıkır çalışan İETT otobüsleri çalışabiliyor mu? Bizim dönemimizde ihalesi düzgün yapılıp, bakım süreci düzgün yapılan İETT otobüslerine şu anda insanlar bindiğinde gideceği durağa varıp varmama konusunda endişe taşıyor." ifadesini kullandı.