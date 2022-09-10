AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e: 'Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan söylemlerine, " İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan skandal sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hamza Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." - ANKARA