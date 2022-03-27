AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç" tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'taki palmiyelerin kesilmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, kentte yine bir ağaç kesme olayıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Dağ, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sefer İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kesilen 72 palmiye ağacı. Ağaçları korumak yerine keserek sorunu çözdüklerini düşünüyorlar. Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler. Çevreci STK'lar mı? Onlar ağaçları kesenin kimliğine göre tepki verirler."