AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi

AA - Zeynep Çelikkol - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin son dönemde dış politikada terör örgütlerine arka çıkan ülkelere destek veren bir politika izlediğini savundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin son dönemde dış politikada terör örgütlerine arka çıkan ülkelere destek veren bir politika izlediğini savundu.

Dağ, İzmir programı kapsamında Buca'daki 6. Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.

İş yerlerini gezen Dağ, yaptığı açıklamada, son dönemde dünya genelinde, salgın süreci ve Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı kaotik bir ortamın bulunduğunu belirterek ülkeyi bu ortamdan zararsız veya en az zararla çıkarmak için ciddi bir mücadele sarf ettiklerini dile getirdi.

Bugün, bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği sanayi sitesinde temaslarda bulunduğunu anlatan Dağ, esnafın teveccühünün Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana olduğunu gördüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dış politikada sergilediği tutumun İzmir halkı tarafından eleştirildiğini savunan Dağ, şöyle konuştu:

"CHP son dönemde ulusal politikalarında PKK'yı cesaretlendiren politikalar ortaya koyuyor. Bazı devletlerin kışkırtmasıyla Yunanistan'ın ülkemize yönelik hoş olmayan tavırları söz konusu. Ne yazık ki ülkemizdeki muhalefet ve özellikle CHP bu konuda Yunanistan'ı cesaretlendirecek politikalar ortaya koyuyor. Yine Finlandiya ve İsveç konusunda çok açık bir şekilde haklı sebeplerimiz olmasına rağmen CHP yönetimi bu konuda da iktidarı, bizleri yalnız bırakıp açıkçası terör örgütüne destek verdiği açık olan Finlandiya ve İsveç'i destekler noktada politikalar yürütüyor. Bu konularda hassasiyeti olan İzmirli hemşehrilerimiz bu politikaları eleştiriyor, bu durum CHP'ye oy vermiş tabanda da kaymalara sebebiyet veriyor."

AA / Zeynep Çelikkol - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Hamza Dağ AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title